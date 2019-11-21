أطلقت إدارة منتدى شباب العالم مقطع فيديو جديد باللغة الإنجليزية، ضمن الحملة الدعائية للمنتدى، لدعوة شباب العالم للحضور، لكي يحكي كل منهم قصته، ويستفيد من الآخرين.

بدأ الفيديو بسؤال عن القصص: "ماذا عن القصص على أي حال؟.. كل شخص لديه قصة تستحق أن تروى، قصص الحب والأمل والأحلام والنجاة، وحتى الفشل".

وتابع المقطع الدعائي لمنتدى شباب العالم: "أنت تحتاج القصص، وسع تفكيرك، استوعب، اشعل حماسك، وأكتب قصتك الخاصة، فالعالم كله أذن صاغية.. انضم إلينا في منتدى شباب العالم لتستلهم، حيث ستتمكن من الاستماع والتعلم والاستلهام من الأشخاص الأكثر تأثيرا من جميع أنحاء العالم، بمصر.. حيث تلتقي الحضارات".

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم انعقاد منتدى الشباب العالمي 2019، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر 2019 في مدينة شرم الشيخ، وفتحت إدارة منتدى الشباب العالم باب التسجيل للحضور، عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنتدى.