أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اتخاذ عدة إجراءات لحل مشكلة تعطل محطة مياه وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ملوي العام، من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطه المياه، وتغيير الفلاتر خلال 24 ساعة.

وأكد المحافظ أن تكليفات رئيس الجمهورية ركزت على الاهتمام بكل ما يهم المواطن المنياوي وفي مقدمتها قطاع الصحة، بهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود إبراهيم، بمتابعة المشكلة على أرض الواقع، حيث تفقد قسم الكلى بمستشفى ملوي العام، واستمع إلى المواطنين المتواجدين بالمستشفى، وذلك استجاب لشكوى أحد المواطنين المتضررين من تأخير مواعيد الغسيل الكلوي للمرضى، والتي استقبلتها منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء.

وتبين خلال الجولة التي أجراها نائب المحافظ برفقة الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وجود فلاتر خاصة بوحدة معالجة المياه يجرى تغييرها بصفة دورية، ولكن نتيجة انسداد جزئي بالفلاتر نتج عنه بطء عملية إعادة تعبئة خزان المياه وزيادة الفلترة البينيه بين كل جلسة والأخرى، مما أثار حفيظة المرضى نتيجة زياده الفترة البينيه بين الجلسات.

وشدد النائب على عدم إلغاء أي جلسة غسيل لأي مريض وعدم حدوث أي مضاعفات للمرضى، مؤكداً على ضرورة حسن معاملة المرضى والعمل على رفع روحهم المعنوية وسرعة إزالة أسباب الشكوى والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.