وقعت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اتفاقية تعاون مع جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بحضور محمد عبدالنبي مدير عام مصر للطيران في السعودية وأحمد وجدي مدير مكتب مصر للطيران في جدة، وعادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ومن الجانب السعودي، كابتن نصار الظاهري.

وأكدت مصادر بالشركة أن توقيع اتفاقية التعاون مع جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة، تأتي من منطلق دور مصر للطيران المجتمعي في المملكة وحرصها الدائم على المشاركة بدور فعال؛ لمواكبة رؤية المللكة العربية السعودية 2030، ولتوطيد أوصر العلاقات بين مصر والسعودية.