429 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى تمويل الحكومة لعدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مراكز وقرى المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 429 مليون جنيه، بدعم جهاز تنمية القرية ومشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المحافظ، إنه جرى تمويل مشروعات متنوعة في القطاع الزراعي والصناعي والثروة الحيوانية والقطاع الخدمي بتكلفة 280 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لصالح شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك بهدف النهوض بالمشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة توفر كافة التسهيلات الخاصة بتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية لصالح الشباب وتدعم كافة المبادرات التي يتم طرحها بهدف توفير وظائف غير تقليدية وفرصا استثمارية ناجحة ومنها ما تم تنفيذه فعليا كأفكار مشروعات غير تقليدية حققت نجاحا ملموسا وساهمت في توفير فرص عمل ومصدر دخل متنامي للشباب.