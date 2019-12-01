أجرى وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، زيارة إلى شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لبحث سبل التعاون المشترك.

يأتي ذلك في إطار تفعيل نتائج زيارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى الصين في سبتمبر الماضي، لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.

وتفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين، برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وقيادات شركتي النصر والهندسية، للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.

كما تفقد معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية.

وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالإتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالنظر إلى أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعا مع وفد شركة دونج فينج الصينية خلال الأيام القليلة المقبلة لاستعراض نتائج الزيارة واستكمال المفاوضات الجارية، للتعاون المشترك في إنتاج السيارات الكهربائية.