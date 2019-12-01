أجلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، ثالث جلسات محاكمات "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 سنة"، والمتهمة بقتل حفيدتها "جنة محمد سمير، 4 سنوات"، إلى جلسة 5 يناير 2020، وذلك لاستمرار وجود المتهمة تحت الاختبار بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية تنفيذا لقرار المحكمة السابق للكشف على قواها العقلية.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومي، رئيس الدائرة، وعضوية كلا من المستشار فاروق محمد فخري والمستشار أمير السيد أحمد، وسكرتارية أحمد الحنفي وعيد كمال وممثل الإدعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد.

كانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة، قررت في 9 أكتوبر الماضي إيداع الجدة تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لبيان مدى سلامة قواها العقلية ومسؤوليتها عن أفعالها خلال مده 6 أشهر من قبل سبتمبر الماضي وهو تاريخ اكتشاف واقعة تعذيبها لحفيدتها التي توفيت متأثرة بآثار التعذيب، وحتى تاريخه وتأجيل إلى جلسة لنظر الدعوة وإيداع تقرير المستشفى.

وقال أسامة ياسين محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، إن المتهمة لا تزال تحت الاختبار في مستشفى العباسية، ولم يرد تقرير حالتها إلى المحكمة فقررت تأجيل نظر القضية إلى 5 يناير المقبل.

وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر الماضي، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير 4 سنوات ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بالتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها وتعذيبها لفترة طويلة.

وأكدت مستشفى المنصورة الدولي بتر ساق الطفلة نتيجة التعذيب وعدم العلاج لفترة طويلة ثم توفيت الطفلة متأثرة بإصاباتها.

وأكدت تحريات المباحث، أن الطفلة جنة وشقيقتها الكبرى "أماني" 6 سنوات، من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها منذ 10 شهور فقط، قبل الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين، وبالعرض على النيابة العامة اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على سبيل التأديب للطفلة وقررت النيابة أحالت الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسباب الوفاة وإحالة الجدة عقب ذلك لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى موت وحيازة أدوات تعذيب.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف شربين قد أجلت نظر قضية المتهمة إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل، ضرب وتعذيب حفيدتها "أماني محمد سمير" ، 6 سنوات، شقيقة "جنة" والصادر ضدها فيها حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين.