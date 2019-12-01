تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الثامن عشر حول الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، تحت عنوان نموذج "الرعاية الصحية المتكاملة.. المتطلبات والتحديات" في القاهرة خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2019.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام منظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يتناول العديد من المحاور منها مفهوم نموذج الرعاية والأسس التي قام عليها، والتحديات التي تواجه الأنظمة الصحية في العالم العربي، والمزايا والتحديات التي تواجه تطبيق نموذج الرعاية، وتقييم لواقع الخدمات الصحية في الوطن العربي وفق نموذج الرعاية (model of care)، وحوكمة الخدمات الصحية ويقع في إطارها إشكالات التمويل والاستخدام الأمثل للموار، وتحديات التغيير، أم المحور الثالث فيتناول متطلبات تطبيق نموذج الرعاية الصحية والإرادة السياسية والحوكمة، وتمكين الكوادر الصحية، وبناء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز البنية التحتية ودور التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في إنجاح النموذج، والاستفادة من الأبحاث والتجارب العالمية، والربط الإلكتروني والملف الصحي الموحد، والاستفادة من النظم الحديثة في حفظ واسترجاع وسرية "معلومات المريض"، وتطوير أساليب التثقيف الصحي والرعاية الوقائية باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والمحور الخامس تجارب عربية وعالمية ناجحة.

يتضمن المؤتمر 6 جلسات إضافة إلى ورشتي عمل يتحدث فيها 36 خبيرًا في مجال الرعاية الصحية المتقدمة في المؤتمر العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية من الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، السودان، الكويت، اليمن، تونس، سلطنة عمان، فلسطين، مصر.