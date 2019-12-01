كرمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، البعثة الإشرافية لحجاج البحر الأحمر بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتسيير الحج والعمرة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة للاحتفال بنجاح موسم حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري 1440/ 2019.

وقالت غادة والى في تصريحات صحفية، إن التكريم اليوم هو تكريم لكل من قدم جهدا هذا العام في خدمة الحجاج، والذي يعد شرفا عظيما شرفت به وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، قال ياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، اليوم الأحد في تصريح لـ"الوطن"، إن البعثة الإشرافية لحجاج البحر الأحمر حصلت على تقدير امتياز، وجاءت من أفضل المحافظات التي تم اختيارها من قبل اللجنة الوزارية المشرفة على الحج للعام 1440 ـ 2019.

جدير بالذكر، أنه بدأت الجمعيات الأهلية والتى تنظم أغراض الحج والعمرة بمحافظة البحر الأحمر بتلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء مناسك الحج للعام 1441هـ 2020، وذلك حتى إعلان الموعد الرسمي لبدء طلبات الحج من قبل الوزارات والجهات المختصة والمنظمة للحج بحمهورية مصر العربية.