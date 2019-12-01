أصيب 19 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك، على طريق "دسوق - كفر الشيخ"، بالقرب من قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، وتبين أن من بين المصابين 6 أطفال، جرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطار من العميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب، انتقل المقدم أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، إلى موقع الحادث، ودفعت غرفة عمليات الإسعاف بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كل من "نصرة الصحصاح"، 55 عاما، مقيمة بقرية أبو زيادة، مصابة بجرح بالأنف، هالة علاء العطار، 30 عاماً، مقيمة بقرية الشون، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني، رشا حمدي الصحصاح، 30 عاماً، مقيمة بقرية العجوزين، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيمن، حلاوتهم مصطفي ثعلبة، مقيمة بقرية سنهور المدينة، مصابة اشتباه كسر بعظمة الفخد الأيسر، السيد عبد الباسط عبد الله، مقيمم بقرية العجوزين، 38 عاما، مصاب بكدمات بالظهر، عبد الظاهر محمد عبد ربه، 16عاماً، مقيم بقرية سنهور المدينه، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، احمد السيد القفاص،16عاما ، مقيم بقرية سنهور، مصابا بكسر بالساق الايمن، ابراهيم محمد منصور،37 عاما، مقيم بقرية سنهور المدينه، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، علي رجب الجندي، 25 عاما مقيم بقرية سنهور المدينة، مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيمن، نوال محمد حسين، 55 عاما، مقيم بقرية، أبو زيادة، مصابة بكسر بالساعد الأيمن، أشرف محمد غلاب، 38 عاما، مقيم بقرية أبو زياده، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس.

كما أصيب كل من: وجيه محمد حمادة، 39عاما، مقيم بقرية كفر العرب، سحجات وكدمات بالجسم، محمد فؤاد محمد، 29 عاما، مقيم بقرية، كفر الشبان، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني، أسامه عبدالغفار السيد، 39 عاما، مقيم بقرية العجوزين، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، أشرف شفيق أبوعمر، 39 عاما، مقيم بقرية العجوزين، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، سعيد أشرف شفيق عمر، مقيم بقرية العجوزين، مصاب بسحجات، فارما علي صالح عمرها 3 أيام مقيمة بقرية العجوزين، مصابة بكدمات بالجسم، حبيبة سعد بدر، سنتين، مقيمة بقرية سنهور المدينة، مصابة بكدمات بالجسم، أحمد السيد عبدالله، سنتين، مقيم بقرية سنهور المدينة، مصاب بكدمات بالجسم.