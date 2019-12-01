يضع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الإتنين، حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك (المنطقة اللوجيستية التجارية) بطوخ طنبشا مركز بركة السبع بإجمالي استثمارات 2 مليار جنيه.

يأتي هذا في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق الوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.

وأكد محافظ المنوفية، أن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق ما يعود بالنفع العام عى المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار.

جدير بالذكر، أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري، مبني إداري فندقي، نادي رياضي إجتماعي بإجمالي استثمارات (2 مليار جنيه) على مساحة 13 فدانا بما يعادل (54789 م2) ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة بعائد مادي (9 ملايين و862 ألف جنيهاً) بزيادة 5% سنوياً.