تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع مراكز القيادة "إعصار 58"، الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني، والذى يستمر لعدة أيام، فى إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وناقش الفريق محمد فريد، عدد من القادة فى كيفية اتخاذ القرار المناسب فى مرحلة التخطيط والتحضير للمعركة، وكيفية اتخاذ القرار السليم حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام، والتي تتطلب قرارات سريعة وحاسمة، من القادة على كافة المستويات.

ونقل رئيس الأركان، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمقاتلى الجيش الثالث الميداني، مشيدا بدورهم البطولي فى الدفاع عن أرض الوطن، واستعدادهم الدائم للتضحية بكل ما هو غال ونفيس من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.