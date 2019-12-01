احتفل فريق عمل فيلم "صندوق الدنيا"، بعيد ميلاد الفنان خالد الصاوي، بعد 18 ساعة تصوير في عدة أماكن مختلفة، بوسط البلد، والذي أعرب عن سعادته بانضمامه لأبطال الفيلم.

وأضاف "الصاوي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه متحمس لتجربة "صندوق الدنيا"، وأنه لم يشعر كثيرًا بتعب التصوير، نظرًا لروح فريق العمل والتعاون بينهم، كما أنه يُعد تجربة مميزة، ودور مختلف عما قدمه من قبل، وسيكون مفاجأة بقيادة المخرج عماد البهات.

ويدور العمل، حول عدد من الحواديت والقصص، ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة، سواء في النجاح أو الفشل.

والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، فرح يوسف، ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، سيناريو وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "Kemet Film Production".