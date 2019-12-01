نفذت كلية التمريض بجامعة المنصورة، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية في الدقهلية، اليوم، نموذج محاكاة لتجربة إخلاء آمن ومكافحة حريق في أحد مباني الكلية لتدريب العاملين والطلاب على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ، وتطبيق ذلك عمليا، كما جرى تطبيق محاولة إخلاء حالات مرضية وأطفال، وذلك في إطار استعدادات الكلية للحصول على الجودة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جرت المحاكاة برعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمينة النمر، عميد الكلية، والعميد أحمد المهدي، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، والدكتورة وفاء فتحي، وكيل الكلية لشئون البيئة، وتنسيق الدكتورة حنان محمد بدران، مدير إدارة الأزمات والكوارث، وعبدالبصير عبده، أمين الكلية، ومحمد عبدالمقصود، مسئول السلامة والصحة المهنية، وفريق الإسعافات الأولية، والدكتورة وفاء وهدان، والدكتورة هند السيد، والدكتورة أسماء إبراهيم، بإشراف العقيد أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، والمقدم هاني حمودة، رئيس قسم المفرقعات، والرائد مصطفى جلال، والرائد محمد نور.

وقال المقدم أحمد عوض إنه جرى تنفيذ محاكاة لعملية إخماد حريق داخل إحدى القاعات التعليمية، وإنقاذ أحد الطلاب من الأدوار العليا في الكلية من خلال الدفع بسيارتي إطفاء والدفع بسيارة إنقاذ وسلالم هيدروليكية للعمل على إنقاذ أحد الطلاب، وجرى تنفيذ التجربة بنجاح.

وأوضح أن التنفيذ سبقته تدريبات مستمرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على كيفية مواجهة الحرائق واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق وطرق طلب النجدة أو فرق الطوارئ.

وأوضحت الدكتورة أمينة النمر، عميد الكلية، أن التجربة تهدف إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق وإخلاء الأفراد في حالات الطوارئ بعد تدريب العاملين والطلاب، وذلك في إطار رفع درجة استعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكلية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال رفع الوعي لديهم، وكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية، طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية.