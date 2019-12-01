استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم عددا من أعضاء مجلس النواب، مقدمين له التهنئة لتوليه منصبه الجديد، معربين عن أمنياتهم أن يعُينه الله على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين، قائلا إنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وجميع أعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والرخاء.

وأضاف أن التكليفات الرئاسية التي صدرت للمحافظين، تتلخص في الاهتمام الشديد بجميع مشاكل المواطنين، معربا عن سعادته بالعودة مرة أخرى للعمل بمحافظة المنيا، حيث سبق له العمل فيها منذ سنوات.