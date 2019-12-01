تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم حالة المصابين في حادث انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير ابوفانا بمركز ملوي، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

اطمئن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفى ملوي العام، كما وجه مسؤولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين لحين تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء.

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، حيث تم نقلهم لمستشفى ملوي العام لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم وحالتهم العامة مستقرة.

كان محافظ المنيا، تفقد صباح اليوم موقع انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير أبوفانا، موجهاً كافة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الموقف، والوقوف على أسباب انهيار السور.