قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إنّ أهم مشروعات التحول الرقمي، تتمثل في التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية، لإنشاء قاعدة بيانات جديدة موحدة لحصر المحاجر المملوكة للدولة، على مستوى الجمهورية، والتعاون مع وزارة الزراعة في منظومة حصر الحيازات الزراعية واصدار كارت الفلاح.

وأضاف طلعت خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنّ من بين المشروعات كذلك، التعاون مع وزارة المالية في مشروع تطوير منظومة الضرائب الطموح.

ولفت إلى انتهاء تطوير منصة الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منصة خدمات الهجرة والجنسية بمصلحة الجوزات بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلا عن التعاون مع وزارة التعليم العالي في مشروع الامتحانات الرقمية بالجامعات، وتنفيذ ميكنة مشروع التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح أنّ الوزارة تتعاون مع وزارة النقل لتقديم خدمات حجز تذاكر القطارات من مكاتب البريد، وأطلقنا خدمة توزيع معاشات السيدات من جميع مكاتب البريد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتعاون لتطوير منظومة ميكنة المعاشات، ومع وزارة قطاع الأعمال لتطوير مشروع ميكنة مصانع قطاع الأعمال العام، ونتشارك مع البنك المركزي المصري في مشروع الكارت الموحد لتحقيق الشمول المالي.

وتابع وزير الاتصالات أنّ مشروع نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات التي تسهم فيها الوزارة، والتي تمثل نقلة نوعية في الحكومة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ووزارة التخطيط.

وزاد أنّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعمل من خلال تضافر الطاقات من القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني وشركات عالمية ومحلية لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات، ما أسفر عن ارتفاع مؤشرات القطاع خلال العام الأول من العام المالي الحالي، ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل 16%، وكان القطاع حقق نسبة نمو 14% خلال العام المالي الأخير بزيادة قدرها 2% عن العام المالي الذى يسبقه،.

وأكد ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3.2% لـ4%، وارتفعت قيمة الاستثمارات في القطاع خلال العام ذاته من 28 مليار جنيه لـ35 مليار جنيه بزيادة قدرها 25%، وزيادة حجم الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، وكل هذه المؤشرات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجيتنا للمساهمة في بناء مصر الرقمية.