قال عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، إن الهيئة تشارك تحت شعار «التجربة الرقمية» هذا العام فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات «Cairo ICT»، بحزمة من الخدمات الجديدة، والحلول التقنية الحديثة، التى تهدف إلى دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين.

رئيس هيئة البريد فى حواره لـ"الوطن": الانتهاء من تخصيص الرمز البريدى للعنونة على مستوى الجمهورية

وأضاف «الصغير»، فى حواره لـ«الوطن»، أن البريد المصرى أصبح ذراع الحكومة فى تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة التى شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بهدف تقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة ويُسر.

فى البداية نود أن نتعرف على مشاركة الهيئة فى المعرض هذا العام؟

- البريد المصرى يشارك هذا العام فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعديد من الأجهزة التكنولوجية والحلول التقنية الحديثة التى تُسهم فى تطبيق الهوية الرقمية، بما يتيح للعملاء تأدية جميع الخدمات بكل سهولة، حيث يقدم البريد المصرى هذا العام مكتب البريد الذكى «Smart Post Office» الذى يعد الجيل الجديد من المكاتب البريدية، حيث إنه يعتمد بالكامل على أحدث التقنيات التفاعلية من خلال «ATM - ITM - POS Biometric» التى تمكِّن العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية دون الحاجة إلى تدخُّل العنصر البشرى، بما يضمن إتاحة الخدمة للعملاء على مدار 24 ساعة، كما يمكن مكتب البريد الذكى المواطنين من الحصول على بطاقاتهم الإلكترونية بطريقة فورية، وتتميز هذه التقنية الحديثة بتسجيل بصمة العين واليد لعملاء البريد، وربطها بأرقام حساباتهم، بما يمكِّن العميل لاحقاً من استخدام ماكينات «ATM - ITM» ببصمة اليد أثناء المعاملات دون الحاجة لإدخال الرقم السرى، بما يضمن أعلى سبل الأمان.

وهل هناك خدمات أخرى سيتم عرضها؟

- تستعرض الهيئة أيضاً الخدمات الحكومية التى تقدمها المكاتب الجديدة، مثل إصدار البطاقات وشهادات براءة الذمة والأحوال المدنية والإسكان والتعليم، كما يتمتع الجيل الجديد من مكاتب البريد بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلى تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية، وفتح حسابات جديدة، وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل، وصرف الشيكات، كما أنه يقدم العديد من المعاملات المالية التى يقدمها البريد المصرى دون أدنى تدخُّل من العنصر البشرى، كما أن الماكينة ملحق بها نظام «Biometric»، وهو نظام تأمين يعتمد على النظم الحيوية، عن طريق بصمة اليد والعين، بهدف تأمين الحسابات والمعاملات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، ومن المقرر أن يتم نشر هذه النماذج فى التجمعات السكانية المميزة والمولات التجارية الكبيرة.

وكم عدد مستخدمى بطاقات البريد مسبقة الدفع «EASY PAY»؟ وهل حققت النجاح المطلوب؟

- بعد النجاح الكبير الذى حققته بطاقات البريد مسبقة الدفع «EASY PAY» التى أطلقها البريد المصرى العام الماضى، يطلق البريد المصرى هذا العام بطاقات الجيل الثانى ذات الشريحة، وبطاقات الجيل الثالث اللاتلامسية، والتى تتيح لحاملى البطاقة إجراء عمليات الشراء عن طريق تلامس البطاقة مع ماكينة نقاط البيع «pos» دون الحاجة لإدخال الرقم السرى عند تنفيذ كل عملية، كما يمكن ربط البطاقة بالهاتف المحمول عن طريق تطبيق الهاتف المحمول «EASY PAY APP»، لتسهيل المعاملات المالية على العملاء من إرسال واستقبال الحوالات وسداد الفواتير، بالإضافة إلى حفظ معلومات السداد التى تمت من قبل تجنباً لإعادة إدخال البيانات مرة أخرى عند إجراء نفس العملية، كما يقدم البريد المصرى خدمة «Visa Direct»، وهى خدمة مقدمة لحاملى بطاقات فيزا ذات الخصم المباشر أو مسبقة الدفع، حيث إنها تمكن العملاء من تلقِّى التحويلات المالية من الخارج، وبمجرد إتمام عملية التحويل تتم إضافة قيمة التحويل إلى بطاقة الفيزا البريد المصرى بشكل لحظى على مدار اليوم، دون الحاجة للتوجه للفروع للحصول على التحويل، بما يضمن توفير الوقت والجهد على العملاء.

وهل تستعرض الهيئة أسطول النقل الخاص بها خلال فعاليات المعرض؟

- البريد المصرى يقدم أيضاً هذا العام الجيل الجديد من أسطول سيارات البريد المتنقلة، والتى تتميز بأنها تؤدى جميع الخدمات للمواطنين، سواء كانت بريدية أو مالية أو حكومية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير الكهرباء وشحنها، وصرف الحوالات المالية والمعاشات، كما يقدم البريد المصرى هذا العام نموذج الأكشاك البريدية الجديد «Bosta Express»، وهو نموذج مصغر لمكتب البريد، ويؤدى جميع الخدمات التى يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف، ومن المقرر أن تكون هذه الأكشاك متاحة بمحطات الوقود والأندية والجامعات والمدارس، موضحاً أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى انتشار منافذ البريد المصرى بهدف الوصول للعملاء فى كل مكان.

وهل انتهت الهيئة من مشروع العنونة الذى أعلنت عنه العام الماضى؟

- خلال فعاليات المعرض هناك تجربة حية لمشروع العنونة البريدية الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشينه العام الماضى، وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل، ما سيؤدى إلى نمو التجارة الإلكترونية، فضلاً عن أهميته الكبيرة فى تحسين الاستجابة لخدمات الطوارئ بجميع أنواعها، ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تعاون البريد المصرى مع الجهات المختلفة لتفعيل الرقم البريدى الجديد ليكون انطلاقة واعدة للتطبيق الفعلى لهذا المشروع الحيوى، الذى يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العناوين باستخدام الترميز البريدى، نظراً لدقة تحديده للمواقع، بدلاً من استخدام الطرق التقليدية الحالية.

"الصغير": حلول متكاملة للتجارة الإلكترونية وأكشاك بريدية ذكية بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء وإطلاق الجيل الثانى من بطاقات الدفع

ومتى سيتم إطلاق موقع البريد المصرى للتجارة الإلكترونية «ماى إيجبت ستور - MY EGYPT STORE»؟

- وبهدف إتاحة فرص تسوق إلكترونى متميزة للعملاء يطلق البريد المصرى هذا العام موقع التجارة الإلكترونية «ماى إيجبت ستور - MY EGYPT STORE» الذى يعد أول موقع تجارى مصرى يمكن العملاء من التسوق من الولايات المتحدة الأمريكية بكل سهولة وبمستوى عالٍ من الجودة وبأقل مدة تسليم وبأسعار تنافسية، كما يقدم البريد المصرى هذا العام خدمة «EASY BOX» التى تعد إضافة قوية لمنصة التجارة الإلكترونية «بريد مول»، حيث إنها تمكن أصحاب المشروعات والحرف من فتح حسابات لدى البريد المصرى وتسويق منتجاتهم وسلعهم للجمهور عبر منصة التجارة الإلكترونية «بريد مول»، على أن يقوم البريد المصرى بتوصيل تلك المنتجات إلى العملاء، وتحصيل قيمتها وإضافتها فى حساب صاحب المشروع مباشرةً.

وماذا عن خدمات تذاكر القطارات؟

- خلال فعاليات المعرض تم إطلاق خدمة بيع تذاكر القطارات عبر المكاتب البريدية المختلفة بهدف تسهيل حصول المواطنين على تذاكر القطارات، وتخفيف الضغط على شبابيك تذاكر القطارات، بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة بكل سهولة ويُسر، كما يطلق البريد المصرى خدمة «تمويلى»، وهى خدمة جديدة تتيح لراغبى الحصول على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصرى لصرف القروض وسداد الأقساط من خلال مراكز الخدمات البريدية المنشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على القروض وسداد أقساطها، كما تمكِّن خدمة «تمويلى» العملاء من التعرف على موقف الطلب المقدم للحصول على القرض، من خلال رسالة نصية قصيرة تصله على الهاتف المحمول موضحاً بها الموقف الحالى للطلب.