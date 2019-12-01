أعلنت شركة «إنفينكس» العلامة للهواتف الذكية عن توسّعها فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب المصرى فى عدد كبير من القطاعات، بما فيها قطاع التكنولوجيا.

وقالت الشركة، فى بيان: إنها ستُطلق خلال الفترة المقبلة عدداً من الإصدارات الجديدة فى مجال الهواتف المحمولة، خصوصاً أنها ترى أن السوق المصرية سوق واعدة مليئة بالشباب الذى يهوى التكنولوجيا ويبحث عن كل ما هو جديد فى هذا المجال. وتابعت الشركة أنها ستصدر هاتفها الذكى «infinix S5» فى السوق المصرية بأكبر شاشة عرض بتصميم «Infinity-O»، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين الشباب فى الأسواق الناشئة العالمية، وإبقائهم على اطلاع دائم بالتكنولوجيا الحديثة فى مجال الهواتف الذكية، مع تمكينهم من أن يكونوا رواداً للتكنولوجيا فى مجتمعاتهم.

من جانبه، قال هنرى بارك، مدير العلامة التجارية لـ«إنفينكس مصر»: إن إطلاق «S5» يعد بمثابة بيان رسمى من الشركة يعكس أهداف علامتنا التجارية، موضحاً أن مهمة سلسلة «S» هى «صورة سيلفى رائعة تضع المستخدمين فى بؤرة الاهتمام»، مع توفير الكثير من الإمكانيات والخصائص المتميزة فى هذا النطاق السعرى. وأضاف المهندس رامى عثمان، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «MediaTek» المتخصّصة فى صناعة المعالجات وأشباه الموصلات: يدعم Infinix S5 معالج MediaTek Helio P22، الذى يوفر للمستهلكين أحدث ميزات الهواتف الذكية والتقنيات الرائعة بأسعار فى متناول الجميع، مثل دعم كاميرا سيلفى 32 MPIn-Display AI، و4 كاميرات AIrear. ويأتى معالج Helio P22 الموفر للطاقة من MediaTek يتيح لصناع الأجهزة طرح أجهزة «New Premium» فى السوق وإعادة تشكيل توقعات ما يمكن أن يقدمه الهاتف الذكى المزود بكاميرا سيلفى بأسعار معقولة.