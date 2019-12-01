فى إطار سعى الدولة الدائم للتيسير على المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة من خلال قنوات اتصال رقمية متعدّدة تضمن طلب الحصول على الخدمات فى أى وقت وأى مكان وبعد نجاح قطاع الكهرباء فى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى احتياطى مناسب، وفقاً للمعدلات والنسب العالمية وأيضاً تطوير ورفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطن من خلال التكامل مع استراتيجية التحول الرقمى وإتاحة الخدمات من خلال منصات رقمية ذكية يستطيع المواطن من خلالها الحصول على الخدمات فى أى وقت وأى مكان، تم خلال فعاليات المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المعلومات فى دورته الثالثة والعشرين للعام ٢٠١٩ بالجناح الرسمى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى يتضمن استعراض جميع مشروعات التطوير والتحديث، الإعلان عن المنصة الرقمية الخاصة بخدمات الكهرباء الذكية، التى تم إطلاقها بشكل تجريبى لخدمتى إدخال قراءة العداد، والاستعلام عن الفواتير ودفعها من خلال التكامل مع منصات الدفع الإلكترونى المتعددة.

هذا وقد تم تطوير هذه المنصة لتكون قادرة على إتاحة كل خدمات الكهرباء، التى تُيسر وتسهل على المواطن طلب الخدمات المتعدّدة، وسيتم تفعيل تلك الخدمات بشكل تدريجى خلال مراحل تنفيذ المشروع، والإطلاق التجريبى لمنصة الخدمات الذكية التى تتضمن منطقة شمال القاهرة التابعة لنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.