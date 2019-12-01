عرضت شركة «سامسونج إلكترونيكس مصر» أحدث تقنياتها وحلولها التكنولوجية العالمية لأول مرة فى مصر من خلال جناحها المخصص بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورته الـ23 حيث قدمت حصرياً أحدث إصدارات منتجاتها من هواتف ذكية وتليفزيونات وباقة من حلولها الذكية التى تقدمها سامسونج سواء لقطاع الأعمال والشركات أو للأفراد. وتوجه سامسونج الدعوة للمصريين لزيارة جناحها والوقوف على المنتجات التى أطلقتها محلياً وعالمياً، لما للسوق المصرية من أهمية لدى سامسونج كواحدة من الأسواق الرئيسية فى المنطقة وعلى مستوى العالم.

وقال جايهوان لى، المدير التنفيذى لشركة سامسونج إلكترونيكس مصر: «تعد مشاركتنا فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، خطوة مهمة لأعمالنا فى مصر، حيث نأمل بنهاية هذا العام الناجح لسامسونج، الذى حققت فيه نمواً فى حجم المبيعات، أن نستعرض جميع إنجازاتها ومشاركتها مع عملائنا على تنوع احتياجاتهم وخلفياتهم. فقد حرصنا على تقديم أحدث تكنولوجيا فى جميع المجالات، ونفخر بتقديم منتجات محلية الصنع فى مصر من خلال مصنعنا الرائد فى بنى سويف، مثل شاشات QLED 8K».

واستعرضت سامسونج فى معرض Cairo ICT هاتف «جالاكسى فولد، حيث يقدم الهاتف شاشة Flex اللامتناهية والقابلة للطى التى تعد أكبر شاشة هاتف جالاكسى على الإطلاق بتقنية Dynamic AMOLED بحجم 7.3 بوصة، فيما تحضر هواتف Note 10 وNote 10+، بقوة خلال المعرض أيضاً إلى جانب هاتف «فولد».

وعملت سامسونج فى سلسلة هواتف Galaxy Note10+ على الارتقاء بذاكرة الهاتف المحمول إلى مستويات جديدة من خلال سعة تخزين 256 جيجابايت، كما يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجى يصل إلى 1 تيرابايت. كما تدعم الهواتف خاصية الشحن السريع التى تمكنك من استخدام الهاتف ليوم كامل إذا تم شحنه لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف يدعم S Pen الذى يعمل بشكل متواصل لمدة قد تصل إلى 10 ساعات. ويضم الهاتف حجمين لشاشة Infinity O السينمائية: 6.8 بوصة و6.3 بوصة.

المدير التنفيذى للشركة: نفتخر بتقديم تليفزيونات QLED 8K المصنعة محلياً فى مصنع بنى سويف

كما تضم ساحة عرض سامسونج سلسلتها الأشهر فئة الـS والأكثر رواجاً الـA والـM، وعدداً من أحدث إكسسوارات الهواتف مثل Galaxy Buds، والساعة الذكية Gear Active 2. وتحمل تليفزيونات سامسونج QLED 8K المتاحة خلال أيام المعرض توقيع «صنع فى مصر». وتفخر سامسونج بإنتاجها لهذه التليفزيونات الرائدة عالمياً فى مصنع بنى سويف.

ولفت المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات، إلى الطفرة التى حدثت فى قطاع التليفزيونات بعد بناء مصنع بنى سويف لتصنيع الشاشات، مضيفاً: «تلتزم شركة سامسونج بتطوير قطاع التليفزيونات فى مصر، كونها من الأسواق الرئيسية فى مصر والمنطقة. ويعد تصنيع تليفزيونات QLED 8K فى مصر خطوة مهمة من جانبنا للمساهمة فى دعم قيمة المنتج المحلى، وتحويل مصر إلى منصة تصدير من الدرجة الأولى على مستوى المنطقة والعالم».

وتأتى الشاشات مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعى، التى تمكن هذه الشاشات الجديدة من التعرف على أى محتوى وتحسينه بغض النظر عن مستوى الدقة الأصلية لتوفيرها بجودة عالية تقارب دقة «8K»، كما أنه من خلال التعلم الآلى والذكاء الاصطناعى، تساعد خاصية الارتقاء الذاتى AI Upscaling على تحويل المحتوى البصرى ذى الدقة المنخفضة والتفاصيل غير الواضحة إلى دقة 8K المذهلة والحصول على تفاصيل محسنة وأكثر وضوحاً.