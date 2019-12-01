أكد الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنّ فصل الشتاء سيبدأ بعد 12 يومًا من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنّ الطقس الحالي جميل للغاية يميل للدفئ.

وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هناك سحب متوسطة تتكون على شمال شرق وغرب البلاد، قد يصبحها غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وهناك أمطار خفيفة سقطت على القاهرة اليوم، ولكن أمطار خفيفة جدًا ولن تتحول بأي حال من الأحوال إلى أمطار غزيرة.

"الأرصاد" تّنصح المواطنين بارتداء ملابس خريفية

ونصح القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء ملابس خريفية في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح، من أجل الحماية من البرودة، موضحًا أن سبب تأخر فصل الشتاء هو تغيرات مناخية تؤثر على العالم أجمع، موضحًا أن الهيئة مستعدة لأي تغير وتطلق عليه "فترة مضطربة".

يذكر أن فصل الشتاء كان يبدأ في مصر وفق ما أعده معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية من حسابات فلكية، في 22 من شهر ديسمبر من كل عام، لكن التغيرات المناخية أخّرت بدايته.