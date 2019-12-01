محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بدوري مراكز شباب المحافظات الحدودية

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الفائزين بنهائي دوري مراكز شباب المحافظات الحدودية، والذي أقيم على أرض المحافظة، بمشاركة خمس محافظات، وذلك خلال فعاليات منتدى شباب الوادي الجديد الأول.

وقال بهاء شوقي، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المحافظ سلم كأس الدوري لمركز شباب الحرية بشمال سيناء، والذي حصل على المركز الأول، كما جرى منح دروع ومكافآت مالية لمراكز الشباب المشاركة التي حققت مراكز متقدمة بالدوري.

وأوضح بهاء، أن هذه المسابقات من شأنها دعم التعاون والتواصل الثقافي والرياضي والفني والتراثي بين شباب المحافظات الحدودية للحفاظ على الخصائص التراثية والثقافية المشتركة.