تولى اللواء طارق مرزوق، مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة، اليوم، أبرزها تغيير مديرو أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية.

جاء قرار الوزير، بتولي اللواء مروزق منصب مدير أمن الجيزة، خلفا للواء محمد الشريف، الذي شغل منصب محافظا للإسكندرية.

وتولى اللواء طارق مرزوق، عدة مناصب على مدار ما يقرب من 30 عاما بوزارة الداخلية، وعمل بمباحث الأموال العامة بإدارة الكسب غير المشروع، كما أنه قضى عدة سنوات بقطاعات القاهرة المختلفة، قبل انتقاله إلى مديرية أمن أسوان كمساعد لمدير الأمن.

وأشرف في عام 2017، على عملية تأمين المسطح المائي لبحيرة ناصر، وزيادة إنتاج الثروة السمكية، علاوة على حل عدد من مشاكل النوبيين.

وعاد "مرزوق"، ليشغل منصب رئيس قطاع شرق القاهرة، قبل أن يجري تصعيده حكمدارًا للعاصمة.