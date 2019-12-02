قال أشرف ياسين، محامي بالنقض ومحامي الطفلة جنة، إن المحكمة قد قضت بتأجيل محاكمة جدة الطفلة والتي قامت بقتل الطفلة ضحية التعذيب: "لسه فترة الإيداع بتاعتها في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية منتهتش؛ وكان فيه جلسة النهارده اتأجلت لـ5 يناير لحين حضورها وورود التقرير الخاص بها".

وأضاف "ياسين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الاعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه التقرير الذي يصدر على حالة الجدة التي تم إيداعها بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية يتم من خلال لجنة طب شرعي نفسي مشكلة من 3 أساتذة أطباء: "حالات ادعاء الإصابة بالأمراض النفسية لا تخيل عليهم"، موضحا أن الجدة كانت تعمل ممرضة بخلاف امتلاكها لأحد محال البقالة: "عملية ادعائها أنها مريضة نفسيا استحالة ثبوته".

وأكد أن اتفاقية الطفل التي وقعت عليها مصر عام 1989 وصدر في أعقابها قانون الطفل تحرر الطفل من الإيذاء البدني أو النفسي وتعرضه له: "الجدة قالت في للنيابة أنها كانت بتعذب الطفلة لمدة 6 أشهر مع كل أكلة، يعني 3 مرات يومية تعذيب".