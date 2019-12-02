أكد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، أن التطرف والإرهاب والزيادة السكانية هما الثقب الأسود للتنمية في أي مكان، موضحًا أن الإنجاب في الشرع مبني على توافق الطرفين، ويعد التوافق من العناصر الهامة بينهما، وذلك خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E".

وطالب "الورداني"، من المواطنين مراعاة مسألة عدم الإفراط في الإنجاب لأنه يؤثر على نعمة الحياة، ومن المقاصد الخمسة للشريعة حفظ النفس والعقل والدين والنفس والمال، بينما الزيادة السكانية تلتهم القدرة على الحفاظ على هذه المقاصد الخمس، موضحًا أنه لا يجوز إكراه الزوجة على الإنجاب.

وأشار مدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء، إلى أن الزواج ليس تحقيق أهداف الأسرة على طرف الأخر، حيث جعل الله عز وجل بين الزوجين مودة ورحمة، موضحًا أن كثرة الإنجاب للمرأة يعرض حياتها للموت، وتقارب مدد الإنجاب يهدد حياة المرأة، والزوج يحاسب على هذا في الآخرة.