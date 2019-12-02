قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، إن ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا وليبيا عبث، وهذا أقل وصف لذلك، منتقدًا توقيع اتفاق أمني بينه وبين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، موضحًا أن السراج أقدم على هذه الاتفاقية مع أردوغان من أجل ضمان بقائه في السلطة.

وأضاف بلحيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد" ، أن الجيش الليبي يعمل على حماية الممتلكات والمواطنين، لكن ما يقوم به أردوغان هو مثل رقصة المذبوح قبل أن يغادر، حيث إن المشروع التركي الذى ينفذه أردوغان مشروع جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إلى أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على 90% من طرابلس، لكن السراج يعتمد على الميليشيات فقط، مؤكدًا أن حكومة السراج ليست شرعية وغير دستورية، ولا يجوز للسراج توقيع أي اتفاقية وأن ما قام به انتحار سياسي.