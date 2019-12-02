سخر الإعلامي عمرو أديب من المقاول الهارب محمد علي، واعترافه على الأشخاص الذين يدعموه، والذين طلبوا منه عدم الإفصاح عن أسمائهم بحسب اعترافه.

وأضاف أديب، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "معقولة يا جماعة هو ده الراجل اللي هيحدد مستقبل مصر".. عك المقاول الهارب غير مسبوق، ومذيع قناة الجزيرة غرقه وطلب منه الاعتراف بأسماء من يتعاونون معه من المعارضة".

واعترف المقاول الهارب بالتعاون مع قيادات إخوانية واعترف بأسماء رموز معارضة، أكد أنها طلبت منه ألا يذكر اسمها مطلقًَا.

وقال المقاول الهارب إنه يتعاون مع أيمن منير والقيادي الإخواني الهارب يحيي حامد، والإخواني الهارب إبراهيم منير، وغيرهم من قيادات جماعة الإخوان الهاربة.