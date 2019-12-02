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للنساء فقط.. مهرجان أفلام وعروض على الكتب لمناهضة العنف

للنساء فقط.. مهرجان أفلام وعروض على الكتب لمناهضة العنف

"المصري للدراسات" يعقد ندوة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة

"المصري للدراسات" يعقد ندوة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة

مخرجة أمريكية: سأصنع فيلما عن المصريين وفخرهم بثقافتهم

مخرجة أمريكية: سأصنع فيلما عن المصريين وفخرهم بثقافتهم

فنانيس وسنو وايت.. مروة دكتورة تصمم عرائس هاند ميد: بحلم بالعالمية

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انتحار الشباب في فيلم مدته 3 دقائق: خلي عندك مسئولية

انتحار الشباب في فيلم مدته 3 دقائق: خلي عندك مسئولية

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رفضتها إسرائيل.. خبير يوضح مصير آلية "إنستكس" الأوروبية مع إيران

خطوات تقديم شكوى لـ النيابة العامة إلكترونيا أو عبر تطبيق "الواتس آب"

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