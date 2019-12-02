تحدث محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، عن بعض تفاصيل موازنة الصحة لعام 2019-2020 والتي تعتبر الموازنة الأكبر في تاريخ مصر وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سمير في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى".

وأوضح "عبد الفتاح" أن بند شراء الأدوية في موازنة 2019-2020 وصل لـ6.9 مليار جنيه مشيرًا إلى أن "الأدوية دي أدوية العلاج المجاني، واللي بتكون متوفرة في المستشفيات العامة والمركزية ووحدات رعاية الأسرة، وكل ما يخص الإنسان اللي معندوش تأمين صحي وبيروح يتعالج علاج مجاني".

وأشار مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إلى رفع بند أغذية المرضى في موازنة الصحة لـ906 مليون جنيه مضيفًا: "بيصرف منه الناس المرضى اللي بيدخلوا المستشفيات وبيقعدوا يوم أو اتنين فبيصرفوا الأغذية بتاعتهم".

وتابع: "احنا بنقول للمواطن المصري أعرف إن أنت ليك، عشان لما تروح المستشفى ويقولك معنديش علاج أو معنديش مسامير أو شرايح معنديش دعامات، لا تبقى عارف حقك وإن الدولة المصرية موفرة ليك في المستشفى وليك مخصصات مالية الدولة بترصدها لك في موازنة الصحة".

وأشار "عبد الفتاح" إلى رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ6.6 مليار جنيه من أجل قرارات العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين.