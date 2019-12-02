عثر أهالي بأسيوط على جثة شاب طافية على مياه ترعة الإبراهيمية، بعد انتحاره بإلقاء نفسه في مياه ترعة الإبراهيمية بسبب خلافات عائلية بمنفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب طافية على مياه ترعة الإبراهيمية.

وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهري تم انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبيّن أنّ الجثة لشاب يدعى عبدالمنعم محمد أحمد "وشهرته "أحمد مغربية"، مقيم بمنفلوط بحري البلد عزبة الورد، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام وتم التحفظ عليها.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق المباحث عن أنّ الشاب متغيب عن المنزل منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع أسرته، انتحر على إثرها بإلقاء نفسه في مياه الترعة الإبراهيمية ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.