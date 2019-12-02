النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر فيديو انتحار طالب الهندسة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة في برج القاهرة الخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان.

وستعلن النيابة العامة التفاصيل كافة في بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.