مع بدء العد التنازلي لاستضافة المحافظة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجولة ميدانية بدءاً من مدخل المدينة شمالا وحتى مطار المدينة جنوبا مروراً بالمواقع المستهدفة لزيارات الوفود القارية والدولية المشاركة في المنتدى حيث رافقه في الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات ومديري الجهات الحكومية المعنية، وخلال المرور الميداني أكد محافظ أسوان على ضرورة العمل على الشوارع والميادين الرئيسية كخلية نحل لسرعة انهاء أعمال التطوير والتجميل المطلوبة، مشدداً على أن تتم بجودة عالية ومتميزة لتحقيق مبدأ الاستدامة وإظهارها في أفضل صورة جمالية أمام زائريها مع بداية الموسم السياحي وكذلك لاستقبال الأحداث والمنتديات والمؤتمرات العالمية والإقليمية المماثلة.

و أمر المحافظ برفع كفاءة المراسي السياحية والاهتمام بمسارات المشاة على جانبي الطريق و الجزيرة الوسطى بالطرق ودعمها بالمزيد من أزهار وورود الزينة والإضاءة اللازمة، مكلفاً بزراعة المسطحات الخضراء على جانبي الطرق الرئيسية في المواقع التي شهدت أعمال حفر وتركيب خطوط بنية تحتية.

كما أشار اللواء أشرف عطية، رئيس المدينة بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والإنارة العامة وتركيب وتجديد أعلام الجمهورية والمحافظة بأعمدة الإنارة وأعلى المباني الحكومية والخدمية، علاوة على إزالة الملصقات والإعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام للمدينة، فضلاً عن إعادة الشيء لأصله للطرق بعد أعمال الحفر التي تمت لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وشدد أشرف عطية على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار العمل في التطهير والتسليك للشبكات مع توزيع سيارات الشفط والسحب في المواقع الساخنة التي تتكرر فيها ظاهرة الطفح والكسورات ، وهو الذي يتوازى مع الالتزام بالتنويه وإبلاغ المواطنين وغرفة عمليات المحافظة قبل قطع مياه الشرب بوقت كافي حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم من المياه وهو الذي ينطبق أيضاً في حالة قطع التيار الكهربائي، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف مع دعمها بالأطقم الطبية والكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ودعمها بمولدات احتياطية لسرعة التعامل مع أي طوارئ أو في حالة قطع التيار الكهربائي، وفي نفس الجولة التفقدية أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسؤولين المرافقين له بضرورة النزول للشارع و العمل الميداني بأقصى طاقة ممكنة لإعادة الانضباط والشكل الجمالي للمدينة وباقي مراكز ومدن المحافظة ، كما حرص على الاستماع لشكوى المواطنين و كذلك آرائهم في الجهود المبذولة وامتدادها مرحلياً إلى الشوارع الداخلية والأحياء السكنية والشعبية.

وعلى جانب آخر كلف محافظ أسوان المسؤولين بالاستمرار في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ونجحت حملة بإزالة 16 حالة تعدي بقرية أبو الريش بإجمالي مساحة 4 آلاف و875 م2 ضمن الموجة الـ 14.