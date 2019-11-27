محافظ أسوان الجديد لـ"الوطن": السيسي أوصانا بالتعليم والصحة والمواطن

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجديد، إنه سيتوجه للمحافظة في أسرع وقت، وسيعمل على دراسة أحوال المحافظة وإجراء الجولات في مختلف أماكن المحافظة، لتحديد الأولويات التي يتم العمل عليها والارتقاء بمستواها في كافة المجالات.

وأضاف عطية لـ"الوطن"، أن الرئيس السيسي أصدر عدة توصيات لمختلف المحافظين، أبرزها الاهتمام بالصحة والتعليم في المحافظة، بإضافة إلى تعظيم الاستفادة بمواردها في الاستمارات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس طلب أيضاء بوجود تواصل مستمر مع المواطنين والإعلام.

وإعلن عن المحافظين الجدد صباح اليوم، وأدى 16 محافظا جديدا و13 نائبا للمحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، وشملت الحركة تعيين اللواء أشرف عطية محافظا لأسوان، خلفا اللواء أحمد إبراهيم.