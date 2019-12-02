أعلنت جماعة المنصورة، اليوم، عن زيارة الفوج التاسع من شبابها لمصنع" سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى في البلاد.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، إن هذه الزيارات لها مردود إيجابي هام في توعية جيل كامل من الشباب بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذى تقوم به للمساهمة في النهوض بالمجتمع.

واستمع الطلاب خلال زيارتهم إلى شرح تفصيلي حول مصنع سيماف الذي أنشئ لدعم صناعة السكك الحديدية تحت اسم الشركة المصرية العامة لمهمات السكك الحديدية (سيماف)، ويدعم المصنع الكثير من الصناعات التي تخدم (مترو الأنفاق- وقطارات السكك الحديد- وصناعات معدنية).

وخلال الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم، وفخرهم بمشاركتهم في هذه الزيارة، وتقديرهم لدور الدولة في بناء المشروعات التنموية العملاقة. مشيدين بما شاهدوه من إمكانيات فنية وتكنولوجية، وأيضًا القوى البشرية القائمة على هذه الصناعات.