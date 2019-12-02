كرمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سوزان القليني رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "المرأة والإعلام المهني.. حصن الوطن"؛ مع إهدائهم درع تكريم.

وخلال فعاليات التكريم، أكّدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنَّ الإعلاميين هم صوت مصر والمساندين للبلد في الأوقات الحرجة.

عرض فيلم "بلدي أمانة" من إنتاج "القومي للمرأة" لتوعية النساء بخطورة الشائعات

وجاء ضمن المكرمين، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والإعلامي نشأت الديهي رئيس تحرير قناة "Ten"، والكاتة منى نشأت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "المرأة والإعلام المهني.. حصن الوطن"، ظهر اليوم، بعرض فيلم بعنوان "بلدي أمانة"، الذي أنتجه "القومي للمرأة"، والذي يستهدف الوصول لنحو 4.5 مليون سيدة مصرية كونهنّ "الصوت الحقيقي للبلد، وحصن مصر وقت الشدة"، وذلك لتوعيتهنّ بخطورة الشائعات.