اليوم.. "الإسكافي ملكا" في افتتاح مهرجان مسرح كليات جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، عن بدء فاعليات المهرجان المسرحي الطلابي الثاني عشر لكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، وداليا خليفة مدير إدارة النشاط الفني.

وتشارك 13 كلية من كليات الجامعة في المهرجان المسرحي الطلابي الثاني عشر للعام الجامعي 2019- 2020 بعدد من العروض المسرحية وذلك على مسارح كليات "التربية والطب والحقوق، ومسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية"، ويشارك في تحكيم الأعمال المسرحية كلاً من: الدكتور عبد الناصر الجميل، والدكتور مصطفى سليم، والممثل ماهر سليم.

وتبدأ أولى العروض المسرحية بمسرحية "الإسكافي ملكا" لطلاب كلية التربية النوعية، اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءا على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، حيث تقام فعاليات العمل المسرحي تحت رعاية الدكتور عبدالله جاد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أشرف الزيني وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، ويعد العمل المسرحي من تأليف: يسرى الجندي، أشعار: سيد الأباصيري، وتأليف موسيقى وألحان: عبدالله رجال، وديكور: المهندس ملاك رفعت، وتصميم رقصات: الدكتور أيمن على، أزياء: الطالبة وئام، والمهندس أحمد أصاله دعاية: المهندس جون رؤوف، ماكياج :حماده فجل، ومخرجان مساعدان: الطالب أحمد عز الدين، والطالب إسلام المصري، مخرج منفذ: الطالب باهي مصطفى، وإخراج: أحمد الدسوقي .