أعلنت وزارة الإسكان فتح باب التحويل للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثامن كراسة شروط"حمراء / زرقاء" - الإعلان التاسع - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/ المراكز)، وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد 1 ديسمبر 2019 حتى يوم 1 فبراير 2020.

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات التحويل بين الوحدات على النحو التالي:

- يشترط عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز أو من سبق له التخصيص أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

- في حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).

- يقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب بالمخالفة لتلك الشروط.

- لن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

خطوات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية في ذات المحافظة أو محافظة مجاورة إلكترونيًا

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg.

2- يضغط العميل على اختيار مركز خدمة المواطنين.

3. يضغط العميل على اختيار "طلبات".

4. يضغط المواطن على "طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية".

5. تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.

6. إن لم يكن لديك حسابًا على الموقع يمكنك الضغط على "تسجيل" لإنشاء حساب جديد، بإدخال رقمك القومي ورقم الموبايل، ثم كلمة المرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، ثم الضغط على "تسجيل".

7- يرسل كود التفعيل على الهاتف الذي سجّلت به، لإدخاله ثم الضغط على "تفعيل".

8. بعد الدخول إلى صفحة تعديل الرغبات، تظهر لك خيارات وهي "تحويل إلى مدينة / مركز بنفس المحافظة"، أو "تحويل إلى مدينة / مركز بمحافظة مجاورة"، أو "تحويل في حالة تغيير محل جهة العمل".

9- بعد الضغط على أي من الخيارات السابقة، يقر المتقدم بموافقته على البنود الآتية:

- أقر باطلاعي والتزامي بالأحكام والشروط الأساسية لطلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- يتم إلغاء طلب التحويل حال عدم انطباق شروط الحجز سواء من حيث نتيجة الفرز أو وفقًا لتقرير الاستعلام الميداني.

- يتم إلغاء طلب التحويل في حالة تخصيص أو سبق تخصيص وحدة سكنية بنفس المشروع المتقدم عليه.

- يتم قبول طلب التحويل في حالة توافر وحدات بالمشروع المطلوب تعديل الحجز إليه.

- جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم والبيانات المحررة بالطلب صحيحة وبمعرفتي وتحت مسئوليتي.

- في حالة إخلالي بأي مما سبق أقر بالتزامي بتحمل المصروفات الإدارية المقررة وتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره، وأعاقب طبقًا لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يبدأ المتقدم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره والضغط على "موافق".

10. يختار المتقدم المدينة أو المركز المراد التحويل إليه، ثم يعاد تحميل نموذج الطلب الذي تم تحريره مرة أخرى على الموقع والضغط على "تقديم".

11. تظهر رسالة أنّه تم إنشاء الطب بنجاح، وأنّه يمكنك التعديل عليه خلال 24 ساعة.

12. يمكنك الضغط على "حالة الطلب" لمتابعة إذا كان مازال تحت الدراسة أو تم النظر به.

13. بعد الموافقة على الطلب، تظهر لك رسالة الرد في حالة الطلب تفيد بفحص الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المقررة لدى أي مكتب بريد مميكن خلال 30 يومًا كحد أقصى.

14. بعد سداد الرسوم المقررة يتم رفع إيصال السداد على الموقع والضغط على "إرسال".

15. بعد النظر في حالة الطلب تصلك رسالة تفيد بأنّه تم قبول الطلب وتنفيذه بنجاح.

ويمكنك الاطلاع على الأماكن المتاح التحويل إليها لحاجزي الإعلان الثامن كراسة شروط "حمراء / زرقاء"، وحاجزي الإعلان التاسع، والحاجزين ببرنامج الإسكان الاجتماعي (الإسكان القومي)، والحاجزين بإعلان النقابات "محدودي الدخل" من هنــــــــا.