أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الفائزين في مسابقة إبداع مراكز الشباب، في نسخته الثانية، حيث وصل التصفيات النهائية للمسابقة 4 آلاف شاب وفتاة من مراكز شباب المحافظات، ليفوز علاء عبدالعليم من محافظة الإسكندرية بمسابقة الشعر الفصحي.

وقال الشاعر الشاب علاء عبدالعليم: "رغم الفوز بجوائز أخرى، إلا أن الفوز بـ"إبداع" له رونق خاص، نظرا لأن تصفياتها الأولى كانت على مستوى مراكز الشباب، ثم المديرية، ثم الجمهورية، وهذا يجعل المسابقة صعبة جدا بسبب ارتفاع مستوى المتسابقين، فالكثير منهم حقق العديد من المراكز على مستوى الدول العربية في مسابقات كبرى، كما أن تعدد مراحل التصفيات بلجان مختلفة يبقي الأقوى بنسبة كبيرة".

وتابع شاعر الفصحى المولود في كفر الشيخ ويقيم في الإسكندرية، في حديثه لـ"الوطن"، أنه عرف بنبأ فوزه بمكالمة من إدارة رعاية الشباب، موضحا أنه تقدم للمسابقة بقصيدتين الأولى بعنوان "حرب الطين والماء والنار" وهي من ديوانه "العازف"، أما الثانية فهي قصيدة "عامل المقهى" من ديوان تحت الطبع بعنوان "وحدك تغير العالم"، والقصيدتان لم يكتبا للمسابقة لكنهما كتبا لمشروع شعري يهتم بالإنسان الذي مازال يتمسك بمشاعره في زمان المادة.

وأضاف الفائز بمسابقة إبداع لشعر الفصحى، أنه لم يتوقع الفوز لكنه وثق في قصيدته وأنها تستحق كقصائد الكثيرين وبعضهم لم يفز، مشيرا إلى أنه قبل النتيجة قال لو فازت بعض الأسماء فأنا فزت لأنها تنتصر لرؤيتي في الشعر.

وكانت وزراة الشباب والرياضة أعلنت عن الفائزين في مسابقة إبداع مراكز الشباب، التي تقام للعام الثاني على التوالي، خلال الحفل الذي أقيم اليوم بقاعة احتفالات جامعة القاهرة، وشارك في التصفيات النهائية للمسابقة 4 آلاف شاب وفتاة من مراكز شباب المحافظات.

وأسفرت النتائج، عن فوز كل من أحمد محمد أبوسمرة من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول بمسابقة الشعر العامي، وعلاء عبدالعليم من محافظة الإسكندرية بمسابقة الشعر الفصحي، ومحمد طارق من محافظة القليوبية في فرع كلمات الأغاني، وأحمد عمر فرج من محافظة أسوان في فرع الرواية، ومحمود عبد الله درويش في مسابقة التأليف المسرحي، ومها حسين محمد من محافظة البحيرة في مسابقة القصة القصيرة، وإهداء عادل عبد المحسن من محافظة كفر الشيخ في فرع المقال الصحفي، ومحمد رفعت صبري من محافظة قنا بمسابقة السيناريو والحوار.