وضع، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس أول منطقة لوجستية تجارية ذكية بالدلتا (مشروع دلتا لاند مارك ) بطوخ طنبشا مركز بركة السبع بإجمالي استثمارات 2 مليار جنيه.

وقال محافظ المنوفية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل الاستثمار أحد ركائز التنمية والتطوير الاقتصادي للدوله، موضحاً بأنه من هذا المنطلق قامت وزراة التموين متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء المناطق التجارية اللوجستية بعدة محافظات منها المنوفية، وأكد المحافظ على أن المشروع الذي يقام علي أرض المنوفية يعد تجربة قويه تخدم معظم محافظات الدلتا لزيادة معدلات النمو وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وتقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق بما يعود بالنفع العام علي المواطن .

وعقد، اليوم، مؤتمر الدلتا للاستثمار والتطوير علي هامش وضع حجر أساس المشروع، جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هاني الفقي رئيس مجلس إدارة ستونز ديستركت، والدكتورة وسام سليمان الرئيس التنفيذي للمشرع، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة التموين والتجارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمستثمرين، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وأكد الدكتور هاني الفقي علي أن المشروع يعد أول منطقة لوجستية ذكيه تجارية في الدلتا، ويضم مول تجاري، مبنى إداري فندقي، نادي رياضي اجتماعي بإجمالي استثمارات (2مليار جنيه ) علي مساحة 13 فدان، ووجه الفقي الشكر لرئيس الجمهورية علي تهيئته للسوق المحلي وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مما يساهم في تشجيع الاستثمار .

وتم عرض نبذة مختصرة عن المشروع وعن مقومات الاستثمار في المنوفية بصفة خاصة والدلتا بصفة عامة.من جانبه، قدم وزير التموين التهنئه لمحافظ المنوفية علي تولية مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد وتحدث عن تطوير التجارة الداخلية بصفتها أكبر الأنشطة التجارية.

وأشار وزير التموين إلى أن المشروع سيعود بالإيجاب علي جميع المواطنين بالمحافظة حيث سيعمل علي تقليل تكلفة النقل والمحافظة علي جودة المنتجات وتقليل الفاقد منها خاصة المنتجات الغذائية، مؤكداً علي أن جميع الأعمال التي تقام بالمنطقة سوف تتم وفق أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية .