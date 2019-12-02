أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المنطقة اللوجستية، التى تم تدشين بداية العمل فيها صباح اليوم، تقام علي مساحة 13 فدان، علي شكل شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وفق حق انتفاع وبعائد مادي 10 مليون جنيه، بزيادة 5% سنوياً.

وأضاف محافظ المنوفية، خلال كلمته بمؤتمر الدلتا للاستثمار والتطوير، وذلك على هامش وضع حجر أساس مشروع المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنطقة تضم مول تجاري، ومبني إداري فندقي، ونادي رياضي اجتماعي بإجمالى إستثمارات 2 مليار جنيه، مؤكدا أن المشروع سيوفر أكثر من 5 ألاف فرصة عمل .

ورحب محافظ المنوفية بالتعاون مع وزير التموين لإقامة مشاريع تنموية جديدة من شأنها النهوض بقطاع التجارة والتسويق وتوفير فرص عمل، مشيرا إلي دعمه للاستثمار والمستثمرين مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة .