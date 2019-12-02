ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالحصبة في جزيرة "ساموا " -الواقعة في المحيط الهادئ- إلى 53 شخصا على الأقل، أغلبهم من الأطفال دون سن الرابعة من العمر.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن وزارة الصحة في الجزيرة سجلت 3728 حالة إصابة بمرض الحصبة بين سكان الجزيرة البالغ عددها حوالي مائتي ألف نسمة منذ بدء تفشي المرض في نوفمبر الماضي.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في 15 نوفمبر الماضي، ثم أطلقت برنامج تطعيم "إلزامي " للفئات الأكثر عرضة للإصابة، بما في ذلك الأطفال ، والنساء في سن الإنجاب .