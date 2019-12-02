وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مشترك مع اثنين مع جامعتي موسكو وبنزا، خلال زيارته إلى روسيا، التي بحث خلالها أطر التعاون المشترك مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية، فضلا عن استعراض سبل التعاون المشترك على مستويات البحث العلمي والتبادل الطلابي والدراسات العليا.

وأوضح المتيني أنّ البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، لمواكبة أحدث النظم التعليمية ومعايير التنافسية العالمية، مشيدا بزخم العلاقات المصرية الروسية وتزايد سبل الشراكة بين البلدين على الأصعدة كافة.