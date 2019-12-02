أبدى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، استياءه من مدينة بنها في أولى جولاته بمدن المحافظة والتى بدأها بالعاصمة بنها، منتقدا المشاكل الكثيرة التى تعاني منها المدينة، وفي مقدمتها تردي أحوال النظافة العامة وانتشار الإشغالات ومخالفات البناء والعشوائيات وعدم انضباط الحركة المرورية وانتشار السيارات السوزوكي غير المرخصة أو الملاكي، وأمر بدراسة تنظيم وتطوير وتجميل تلك الأماكن الحيوية أسفل الكباري أو بالشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

وأمر المحافظ بسرعة حل المشكلات التى تعاني منها المدينة ودراسة الملفات الشائكة التي تواجه المواطنين وتحتاج لتدخل سريع لحلها فورا، وتفقد "الهجان" منطقة الفيلات وكورنيش النيل بمدينة بنها لمتابعة حملة النظافة وأمرالأجهزة التنفيذية باستمرار حملة تنظيف الكورنيش وإزالة أي إشغالات عليه واسترجاع جمال ورونق الكورنيش، ليكون متنفسا لأهالي المدينة ومكانا يعتز به أبناء القليوبية جميعا، موجها بعمل دراسة لكورنيش مدينة بنها لتطويره وتنظيفه وتجميله، وقام بتفقد حديقة الطفل بالمنطقة والأماكن لإقامة مشروعات عليها للشباب.

و تفقد "الهجان" عدد من المواقف العشوائية بمنطقة شارع الخدمة الاجتماعية ومنطقة الإشارة ومنطقة نفق سعد زغلول بالمنشية، كما أمر بعمل دراسة مرورية لتوسعة نفق سعد زغلول بشكل مرحلي، مشيرا إلى أنه لا سبيل لانضباط الحركة المرورية في تلك المنطقة إلا بتوسعة هذا النفق لوجود ضغط مروري كبير عليه سواء من حركة السيارات أو المواطنين لاسيما بعد وجود مجمع المحاكم بالمنطقة.

وشاهد المحافظ منطقة الكباري علي الرياح التوفيقي بمدينة بنها وأمر بعمل دراسة لتيسير الحركة المروية للسيارات والمواطنين، مشددا أنه لن يترك المنطقة بهذا الشكل العشوائي الذي يستلزم التدخل الفوري لحل المشكلة التي باتت تؤرق جميع مواطني مدينة بنها، كما التقى بعدد من المواطنين لديهم طلبات أو مشكلات وتحدث معهم ووجه بتلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم فورا.