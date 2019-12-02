استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم، في مشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي.

وقال الإمام الأكبر إنّ الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، إذ إنّ خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون للحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية.

وأكد الطيب أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عكاشة أنّ المرض النفسي مرض عضوي مركزه المخ، وأنّ كل الأمراض النفسية ناجمة عن عدم انتظام الدوائر العصبية في المخ، وكل الأدوية تتجه في الوقت الراهن إلى تنظيم هذه الخلل العصبي، داعيًا إلى زيادة الوعي لدى الناس وخصوصًا الشباب بأشكال المرض النفسي، ووجود العلاج المناسب حاليًا لكل الأمراض النفسية، حتى أنّ هناك علاجا مخصصا لكل حالة على حدة، مشيرًا إلى أنّ عدم علاج الأمراض النفسية قد يؤدي إلى تدهور في الشخصية ويحدث نتائج سلبية.