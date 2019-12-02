دان الأردن، اليوم، قرار إسرائيل البدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان إن "الأردن يدين إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل"، مشيرا إلى أن القرار يشكل "خرقاً للقانون الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام".

وأكد على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان"، مشيرا إلى أن "لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وحذر "الصفدي" من أن "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوّض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم".

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي اليميني المسؤولين بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد إنّ نفتالي بينيت، وجه تعليمات إلى الإدارة المعنية بالضفة الغربية المحتلة "بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع على إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية. وأثارت هذه الخطوة غضب الفلسطينيين الذين اتهموا الإدارة الأمريكية بتسليط الضوء على خطوة مماثلة بعد قرارها الأخير.

وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات التى أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، ويرى جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

واحتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين. ويناهز عدد الفلسطينيين حاليا ثلاثة ملايين نسمة.