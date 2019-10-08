قال الدكتور محمد رمضان مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، إن المشروع سيكون من العلامات البارزة في البلاد، وذلك بتصميمات المحطة وتحضير الموقع واستخراج التراخيص.

وأضاف رمضان، خلال كلمته في منتدى موردي الصناعات النووي أن الهيئة تعمل على تنمية البنية التحتية للمشروع، كما أن الهيئة لديها العديد من الأعمال بالمحطة مثل الاتصالات وتوصيل المرافق الخاصة بالمشروع.

وتابع: "عقود تنفيذ المشروع الآن في المرحلة الابتدائية، وسيعتبر من أهم العلامات البارزة"، مستكملا ": "نعمل الآن على تنمية الكوادر والمسؤولين والعاملين على المحطة النووية، وتوفير الحزم المالية اللازمة".

وأوضح أن محطة الضبعة النووية، حصلت على إذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مؤكدا أن الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.