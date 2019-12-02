تستعد الفنانة حنان ماضي لإحياء حفل غنائي على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، الساعة 8 مساء.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل الأغاني التي قدمتها خلال مشوارها الفني، إضافة إلى تترات المسلسلات التي غنتها.

وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل بسعر 160 جنيها، ويمكن الحصول عليها من شباك التذاكر بمقر الأوبرا أو من خلال موقعها الإلكتروني.

يذكر أن حنان ماضي كشفت أن السبب الرئيسي في ابتعادها عن الغناء فترة ليست قليلة هو انفصالها عن زوجها وتفرغها لابنتها "حبيبة"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.