قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد خلال لقائه، اليوم، مع نواب المحافظين الجدد، على ثقة القيادة السياسية فيهم، وأن اختيارهم، كان دليلًا على اتجاه الدولة بجدية كاملة، نحو تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أنه سيجرى تحديد موعد إجراءات انتخابات المحليات، عندما يقر مجلس النواب قانون المحليات.

وتابع "قاسم"، أن وزير التنمية المحلية، أكد المحافظين على ضرورة التواجد بين المواطنين في الشارع، والاستماع إلى مشكلاتهم، والعمل على حلها، كما أكد أيضَا على الاهتمام بالملفات التي تهم المواطن المصري في كل محافظات الجمهورية.

وأكمل قاسم: "وزير التنمية المحلية، تناول عددًا من الموضوعات محل تكليف من الرئيس السيسي للمحافظين، ونوابهم، وأكد على أن هناك دعم كامل لتحقيق النجاحات على الأرض".