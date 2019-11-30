أكد الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجموعة الشباب النواب ضمن حركة المحافظين الجديدة، ينتمون لتنسيقية الأحزاب، حيث تم إعدادهم على أعلى مستوى وتأهيلهم لهذه المناصب القيادية الجديدة، لذلك أتوقع نجاحا كبيرا لهم في إثراء العمل التنفيذي.

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذه الخطوة أيضا توضح اهتمام الدولة بالشباب وتمكينهم فى المناصب القيادية، وأن هؤلاء الشباب يمكن فى حالة نجاحهم أن يصبحوا قدوة لجميع شباب الوطن.

وتابع بدر الدين، أن

أن الدفع بهذا العدد الكبير جاء فى فترة مقبلين فيها على انتخابات نيابية ومجالس محلية، وأن هذه الخطوة هى تجربة جديدة يشهدها الوطن، لتطوير العمل الحزبي، وتطوير المحليات والعمل فيها، وأن التحدي الآن أمام هؤلاء الشباب هو إثبات كفاءتهم فى الناحية التطبقية والعمل التنفيذى بالمحليات.