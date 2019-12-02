قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها تُسهم فى التحوّل لتحقيق الشمول المالى، مضيفاً أن هناك تعاوناً مثمراً بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات، حيث أصبحت التكنولوجيا تؤدى دوراً مهماً فى القطاع المصرفى، الذى يدرك أهمية التكنولوجيا وقدرتها على تحقيق طفرة فى الخدمات المالية، وسرعة وصولها للشمول المالى المنشود.

البنوك أطلقت أكثر من 5 ملايين بطاقة "ميزة"

وأضاف خلال مشاركته فى فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى «PAFIX»، على هامش معرض «كايرو آى سى تى»، أمس، أن البنوك المركزية لم يعد دورها يقتصر على الدور الرقابى، ولكن هناك دور جديد لتطوير الخدمات المصرفية وتحفيز الخدمات المالية الرقمية، حيث أطلق البنك المركزى استراتيجية التكنولوجيا المالية، مؤكداً أهمية حفظ التوازن بين التكنولوجيا المالية من ناحية الابتكار ودور البنك المركزى الرقابى.

وتابع وكيل محافظ البنك المركزى أن البنك يتبنى سياسة أكثر انفتاحاً حول الابتكار، حيث أطلق برنامج «Here To Hear» لمناقشة أهم التحديات التى تواجه القطاع المصرفى، ونتج عن ذلك التعرف على أهم الصعوبات التى تواجه القطاع، لافتاً إلى توصُّل البنك المركزى للمشكلات والعوائق التى تقف أمام القطاع، والتوصل لبعض الحلول الخاصة بالمشكلات التى تواجهه، ما سينعكس على حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن قيام عدد كبير من الدول بتطوير التكنولوجيا المالية وتصديرها للعالم، وفى سبيل تعزيز التكنولوجيا المالية فى مصر وقّع البنك المركزى بروتوكولات مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة مكافحة غسيل الأموال لوضع الإطار التنظيمى فى مجال البناء التشريعى للتكنولوجيا المالية، وكذلك إطلاق البنوك المصرية أكثر من 5 ملايين بطاقة ميزة، كما تم نشر 16 ألف نقطة بيع ضمن مشروع ميكنة التعاملات الحكومية، وجارٍ نشر 16 ألف نقطة دفع سريع «QR Code»، كما تم إطلاق 330 ألف بطاقة لذوى الهمم، ويتم حالياً إصدار كروت جديدة لأصحاب المعاشات.

تعاون بين البنك المركزى والرقابة المالية و"تنظيم الاتصالات" و"مكافحة غسيل الأموال" لوضع الإطار التشريعى للتكنولوجيا المالية

وأشار أيمن حسين إلى التعاون بين البنك المركزى والجهات الدولية لنشر التكنولوجيا المالية وثقافة الابتكار، حيث تم توقيع اتفاقية مع السفارة الفرنسية لإطلاق مسابقة لدعم ريادة الأعمال فى مصر، بجانب المشاركة فى المؤتمر الدولى للتكنولوجيا المالية فى سنغافورة عبر منصة «فنتك إيجيبت»، مشدداً على أن استراتيجية البنك المركزى للتكنولوجيا المالية تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى ودولى مهم على مستوى التكنولوجيا المالية.

وتضم النسخة الثالثة والعشرون من «Cairo ICT» مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، منها المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل «Trans MEA 2018»، والدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى «PAFIX»، والدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر «الأمن والسلامة الدولى DSS»، والدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية «Intelli-Cities»، وملتقى الابتكار «Innovation Arena» الذى يقام فى نسخته الرابعة، والدورة الثانية من «قمة الحكومات للتحول الرقمى» (Dot-Gov MEA).