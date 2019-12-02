قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المحور الأهم الذى يعد قاطرة لمصر الرقمية هو الموارد البشرية، حيث لن يتأتى لمصر التطور فى الخدمات الرقمية دون القدرات البشرية، مضيفاً أنه لا يتحدث فقط عن التكنولوجيا فى حد ذاتها مثل الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين وغيرها، وإنما تطبيقاتها كذلك مثل التكنولوجيا المالية.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر «بافكس 2019» على هامش فعاليات «كايرو آى سى تى»، أن أول وزير قدم عرضاً عن التكنولوجيا كان وزير المالية عن إدارة مالية الدولة رقمياً، مؤكداً أنه كوزير للاتصالات يمتلك تطبيقاً خاصاً حول موازنة الوزارة بجميع بنودها على الحاسب اللوحى يستطيع من خلاله متابعة إنفاق الوزارة يومياً، مُشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشات كثيرة حول قانون حماية البيانات بالتعاون مع البنك المركزى.

وتطرق إلى تكليف رئيس الجمهورية للقطاع بإنشاء منصات تحفز التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنها أحد أهم الجوانب التى تشغل الحكومة ضمن التحول لمصر الرقمية، نظراً لدورها التنموى حيث تمتلك مصر قاعدة عريضة من صغار الصناع، ومشكلتهم الأساسية هى الوصول لقطاع عريض للترويج لمنتجاتهم، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية تخلق فرصة حقيقية للترويح لمثل تلك المنتجات حتى خارج الحدود الجغرافية.

وأشار إلى أن قيمة التكنولوجيا لا تتعلق بتطبيقها فى حد ذاتها، وإنما بما تعود به على المواطن من منافع، مؤكداً ضرورة خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية مؤمَّنة وسهلة التعامل وتتيح مميزات لمستخدميها.

وشدد على ضرورة الاستفادة من البيانات الضخمة لدى مصر، حيث تمتلك مستودعات من البيانات نتجت عن رقمنة قطاعات الدولة يتعين على مصر الاستفادة من تلك البيانات، موضحاً أن الولايات المتحدة تحقق سنوياً 70 مليار دولار مما تنتجه من بيانات، ويجب على مصر دراسة كيفية الاستفادة مما تملكه من بيانات.